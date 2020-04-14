İnfaz düzenlemesi kabul edildi

90 bin kişiye tahliye yolu açan infaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İnfaz düzenlemesi ile ceza infazında yarı oranında indirime gidildi. Terör, cinsel suçlar, kadına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu imali ve ticareti kapsam dışı bırakıldı.
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NTV 14.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 09:43
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