Ceza kesilince arkadaşını tokatladı (12 bin TL ceza kesildi)
Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisin ‘dur’ ihtarına uymayan iki genç ortalığı birbirine kattı. Ceza yememek için polise dakikalarca direnen gençlerden biri, abisine haber verdi. Olay yerine gelen Serdar A., kardeşine ceza yazıldığını öğrenince arkadaşını tokatladı. Ceza yememek için her türlü yolu deneyen iki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, dur ihtarına uymamak, kırmızı ışıkta geçmek ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin TL cezası kesildi.
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ntv.com.tr 18.04.2021 - 14:28| Son Güncelleme : 18.04.2021 - 14:53
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