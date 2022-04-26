Ceza yazılan sürücü trafik polislerini tehdit etti

İstanbul Esenyurt’ta cep telefonuyla konuştuğu için ceza yazılan sürücü trafik polislerinin üzerine yürüyüp tehdit etti. Hamile eşinin yanında polis tarafından boğazının sıkıldığını iddia eden Özkan Tok, ‘‘Seni aldıracağım. Seni yaktım ben. Çıkar üniformanı teke tek olalım’’ diyerek tehditler savurdu. Tok’a araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 12:16 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 12:30

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