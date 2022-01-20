Cezaevi firarisi böyle yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 1 yıldır aranan 16 suç kayıtlı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, tanınmamak için kask takarak girdiği eczanede baltayı taşa vurdu. Firari, kendisini arayan ve o sırada tesadüfen eczaneye gelen bir JASAT personeli tarafından fark edilerek yakalandı.
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