Cezaevinden izinle çıktı mühendisi öldürdü

09.09.2019 - 11:27

İstanbul Taksim'de işlenen bir cinayet Türkiye'nin gündeminde. Halit Ayar henüz 23 yaşındaydı. İstiklal Caddesi’nde tramvay durağında beklerken yanına yaklaşan iki kişinin para talebini geri çevirince bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul teknik üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden yeni mezun olan Halit Ayar için dün cenaze töreni düzenlendi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Katil zanlısının daha önce gasp suçundan 10 yıl hapis cezası aldığı ve cezaevinden izinle çıktığı, cinayeti bu sırada işlediği öğrenildi. Bu cinayeti ve cezaevinden izinle çıkma konusunu Eski Yargıtay Savcısı Mehmet Ruşen Gültekin NTV canlı yayınında değerlendirdi.