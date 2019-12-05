Cezaevinden izinli çıkış kriteri ne? (Ceren'in katil zanlısı açık cezaevinden izinli çıkıp geri dönmedi)
Türkiye'yi sarsan balerin Ceren Özdemir cinayetinin faili Özgür Arduç'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Arduç, genç kızı hiç tanımadığını, birini öldürmek istediği için onu hedef aldığını söyledi. Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, canlı yayında cezaevinden izinli çıkış kriterleri hakkında detayları anlattı.
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