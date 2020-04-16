Cezaevlerinden tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. Virüsle mücadele tedbirleri kapsamında çıkmadan önce maskeleri dağıtılan hükümlüler otobüslerle cezaevinden çıkarıldı. Düzenlemeden 90 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

NTV 16.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:39

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