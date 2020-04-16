İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. Virüsle mücadele tedbirleri kapsamında çıkmadan önce maskeleri dağıtılan hükümlüler otobüslerle cezaevinden çıkarıldı. Düzenlemeden 90 bin kişinin yararlanması bekleniyor.
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NTV 16.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:39
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