CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel NTV'de: Yüzde 58 oy alırsak şaşırmam

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Seçim güvenliği için her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Özel, "İkinci tur riski hepimizi ürpertiyor. Yüzde 58 oy alırsak şaşırmam" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ