CHP ve MHP arasında 'Bilimsel' Kanal İstanbul tartışması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İstanbul susuz kalacak iddiasi bilimsel değil" diyen Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yanıt verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Kanal İstanbul konusunda neden fikir değiştirdiklerini anlattı. Yalçın Montrö uyarısında bulundu.

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