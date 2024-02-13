CHP yeni adaylarını açıkladı | 4 il ve 11 ilçenin daha adayı beli oldu
CHP 4 ilde ve İstanbul'un 11 ilçesinde daha belediye başkan adaylarını belirledi. Parti meclisi toplantıları geceyarısına kadar sürdü. Açıklanan adaylara tepkiler de var. Gürsel Tekin partiden istifa ettiğini açıkladı. CHP'nin Kadıköy ve Çankaya adayı kim oldu? NTV ekibinden Öykü Tüccar, ana muhalefet partisindeki gelişmeleri aktardı.
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