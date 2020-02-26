CHP'den Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Eecep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği eleştirilere, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, "Hala Esad'la görüşmeniz gerektiğini söylüyoruz" dedi.

26.02.2020 - 17:18 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 17:33

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