CHP'den Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Eecep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği eleştirilere, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, "Hala Esad'la görüşmeniz gerektiğini söylüyoruz" dedi.
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26.02.2020 - 17:18| Son Güncelleme : 26.02.2020 - 17:33
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