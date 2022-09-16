CHP'li Bülent Kuşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkılırsa masa dağılır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, siyasette devam eden Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kuşoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarlarsa 6'lı masa dağılır. Aday 6'lı masanın en büyük partisinden olmalı" dedi.

Haberler - NTV Haber 16.09.2022 - 09:39 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 10:39

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