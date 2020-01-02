CHP'li Engin Altay: Bugün Libya'ya asker değil diplomat gönderme günüdür

TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplanacak. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

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