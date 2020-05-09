Çiçekçilere Anneler Günü izni

Yarın Anneler Günü. Çiçekçiler siparişleri bugün ve yarın evlere ulaştırılacak. Salgın sebebiyle zarar eden çiçekçiler de, açıklarını biraz olsun kapatabilmek için fazla mesaide. İzmir'deki o yoğun mesaiyi Merih Ak ve Burak Uygun haberleştirdi.
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NTV 09.05.2020 - 14:16| Son Güncelleme : 09.05.2020 - 14:28
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