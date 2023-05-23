Çiçekçiye girdi, dükkandaki kediyi çaldı

Adana'da çiçekçiye giren hırsız, eşya ve paraların yanı sıra iş yeri sahibinin kedisini de çaldı. Hırsızın 200 liraya sattığı kediyi alan kişinin, künyedeki telefon numarasından kendisine ulaşıp, hayvanını teslim ettiğini söyleyen Sıla Ülker (19), "Hırsız burada bir mal değil can kaçırdı" dedi. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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