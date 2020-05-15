Çiftçilere alkışlı destek (Bakan Pakdemirli de katıldı)

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü tüm yurtta alkışlarla kutlandı. Saatler 21'i gösterdiğinde çok sayıda vatandaş balkonlarına çıkarak çiftçilere alkışlarıyla destek verdi. Vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

NTV 15.05.2020 - 09:59 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 11:52

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