Çiftçilerin sosyal mesafesi drone ile denetleniyor

Meyve-sebze üretimi, virüs önlemleri altında devam ediyor. Kastamonu'da tarlalarda çalışan çiftçilerin sosyal mesafeyi koruyup korumadığı drone ile denetleniyor. Kurallara uymayanlara idari para cezası veriliyor.



NTV 24.04.2020 - 14:02 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 15:47

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