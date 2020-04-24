Çiftçilerin sosyal mesafesi drone ile denetleniyor
Meyve-sebze üretimi, virüs önlemleri altında devam ediyor. Kastamonu'da tarlalarda çalışan çiftçilerin sosyal mesafeyi koruyup korumadığı drone ile denetleniyor. Kurallara uymayanlara idari para cezası veriliyor.
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NTV 24.04.2020 - 14:02| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 15:47
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