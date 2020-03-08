Çiftçilik ve pazarcılıktan kazandığıyla çocuklarını okutuyor
Ülkemizde kadınlar çocuklarının eğitimli olması için ciddi bir çaba gösteriyor. Ayla Berber de onlardan biri.... O hem çiftçi hem de pazarcı... Yetiştirdiği sebze meyveleri, tezgahlarda satıyor ve böylece iki çocuğunu okutuyor.
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NTV 08.03.2020 - 14:33| Son Güncelleme : 08.03.2020 - 15:07
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