Çiftçilik ve pazarcılıktan kazandığıyla çocuklarını okutuyor

Ülkemizde kadınlar çocuklarının eğitimli olması için ciddi bir çaba gösteriyor. Ayla Berber de onlardan biri.... O hem çiftçi hem de pazarcı... Yetiştirdiği sebze meyveleri, tezgahlarda satıyor ve böylece iki çocuğunu okutuyor.

NTV 08.03.2020 - 14:33 | Son Güncelleme : 08.03.2020 - 15:07

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