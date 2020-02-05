Çığ felaketinden sonra nasıl hayatta kalınabilir? (Prof. Dr. Ersan Başar NTV'de yanıtladı)

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ faciasında kayıp 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. 30'dan fazla kişi kurtarılırken; 23 cansız bedene ulaşıldı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, NTV canlı yayınında çığa yakalanan kişilerin, kurtulmak için o anda yapması gerekenleri anlattı.

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