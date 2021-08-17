Çıkarma gemileri sel bölgesinde

Sinop’ta meydana gelen sel felaketinde köprülerin yıkılması sonucu Türkeli ilçesine karayolu ile ulaşım sağlanamıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bunun üzerine bölgeye iki çıkarma gemisi gönderdi. Gemiler Kastamonu’dan yüklediği çok sayıda iş makinesini Türkeli ilçesine ulaştırdı. (Haber:Korhan Varol Kamera:Cumhur Çatkaya)
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NTV 17.08.2021 - 13:52| Son Güncelleme : 17.08.2021 - 14:00
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