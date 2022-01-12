Çıldır Gölü'nde buz üstünde drift

Kars ve Ardahan sınırlarındaki yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde otomobillerin kış performansı test ediliyor. Araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen bazı otomotiv şirketleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen müşterilerine kar ve buz üzerinde araç sürüş eğitimi de verecek.

Haberler - NTV 12.01.2022 - 16:31 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 16:44

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