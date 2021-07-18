Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: İki kayınbiraderine defalarca ateş etti
Şanlıurfa’da iki kardeşin enişteleri tarafından öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre A.Ö., boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesiyle görüşmek üzere evlerine gitti. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce A.Ö. aracından aldığı silahla, kayınbiraderleri avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan’ı vurdu. Cinayetin ardından A.Ö. ile yanındaki arkadaşı M.A. farklı araçlarla kaçtı. Kısa sürede yakalanan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, cinayet zanlısı A.Ö. ise aranıyor.
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ntv.com.tr 18.07.2021 - 14:16| Son Güncelleme : 18.07.2021 - 14:30
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