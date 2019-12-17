Cinayetten hüküm giyen mahkumların 3'te ikisi hayvanlara şiddet uyguluyor
Orduda, Ceren Özdemirin katili Özgür Arduç, savcılık ifadesinde, hayvanları da öldürdüğünü ve bundan keyif aldığını söyledi. Katillerin anotomisi incelendiğinde hayvanlara saldırı, eziyet ve öldürme geçmişi dikkat çekiyor. Adli tıp uzmanlarının araştırmalarına göre, cinayetten hüküm giyen mahkumların 3te ikisi hayvanlara şiddet uyguluyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Baran Bila Kamera: Davut Dede, NTV Haber)
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