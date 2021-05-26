Çin'de maaşlar salgından etkilendi

Küresel ekonomide virüsün yarattığı etkiler sürüyor. Çin'de maaş artış hızı, yaklaşık 40 yılın en düşük seviyesine geldi. Yeme-içme, konaklama ve turizmde maaşlar düşerken teknoloji sektöründe çalışanlar bu durumdan etkilenmedi.
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NTV 26.05.2021 - 14:59| Son Güncelleme : 26.05.2021 - 15:10
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