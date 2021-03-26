Çin'den çip krizi için yeni adım

Küresel otomotiv sektöründe bir süredir çip krizi yaşanıyor. Fabrikalar üretime ara vermek zorunda kalırken stokların az olması üretim planlarını etkiliyor. Çin sorunun çözümüne katkı sağlamak için bir kılavuz yayımladı.

NTV Haber 26.03.2021 - 12:59 | Son Güncelleme : 26.03.2021 - 13:12

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