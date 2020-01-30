Çin'den tahliye operasyonu başlıyor ('Koca Yusuf' tahliye için Ankara'dan havalanacak)
Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak, bugün Ankara'dan hareket ediyor. Çin'e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ambulansa dönüştürülen "Koca Yusuf" isimli kargo uçağı gönderiliyor. NTV ekibinden Gökhan Gerçek, Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan ayrıntıları aktardı.
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