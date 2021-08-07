Çine'de vatandaşlar tankerlerle gölete su taşıdı

Aydın Çine’de tahliyelerin olduğu 6 mahallenin hemen yakınında yangınla mücadele devam ediyor. Dik yamaçlardan oluşan bir bölge olduğu ve karadan ulaşılamadığı için havadan müdahalenin önemi büyük... 6 helikopter, Orman Genel Müdürlüğü’nün göletinden peş peşe su alıyor. Tonlarca su alındığı için gölette seviye düşmeye başlayınca vatandaşlar tankerlerle su taşıdı. (Haber:Gökhan Gerçek Kameraman:Ahmet Aldoğan)
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NTV 07.08.2021 - 12:31| Son Güncelleme : 07.08.2021 - 12:37
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