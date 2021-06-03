Çinli polislerden koyun kurtarma operasyonu

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde polisler, kanala düşen üç koyunu kurtarmak için tüm güçleriyle mücadele etti. Koyunlarla beraber kanal boyunca sürüklenen polislerin, el ve dizlerinde hafif yaralanmalar oldu. Çoban, koyunlarını kurtardıkları için polislere teşekkür etti. Yaralanan polislerden biri ‘‘Bize, üç koyun için değer miydi? diye soranlar oldu. Aynı olay bir daha yaşansa yine düşünmeden o kanala gireriz’’ dedi.
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ntv.com.tr 03.06.2021 - 13:32| Son Güncelleme : 03.06.2021 - 13:55
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