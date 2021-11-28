Cinsel istismarın görüntüleri ortaya çıktı: Şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı
Ankara’nın Mamak ilçesinde 13 yaşındaki N.Y. adlı kız çocuğuna içki içirilip cinsel istismarda bulunulduğuna dair görüntüler ortaya çıktı. Ailenin avukatının güvenlik kamerasının görüntüleriyle savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine 22 yaşındaki şüpheli F.A. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Olayın hemen ardından gözaltına alınan F.A., ifade verdikten sonra serbest kalmıştı. Görüntülerde F.A.’nın kız çocuğunu kucağında taşıdığı ve eve çıkardığı görülüyor. Antalya’da olduğu belirlenen şüpheli F.A.’nın babasının N.Y.’nin ailesini arayarak ‘‘Çocuklar arasında nişan yapalım, olayı kapatalım. 18 yaşına gelince evlendiririz’’ dediği öne sürüldü.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.