Cinsel saldırıya ''Unutulma hakkı''

Eski güreşçi Recep Çakır, bir kadına cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezası aldı. Çakır halen cezaevinde. Bu yıl mahkemeye başvurdu eski haberlerin internette yasaklanmasını istedi. Mahkeme de "unutulma hakkı" gerekçesiyle sözkonusu haberlere erişim engeli getirdi. Bu durum yeni bir tartışma başlattı. Unutulma Hakkı'nı hukukçular Adem Sözüer ve Can Yavuz'a sorduk.
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NTV 21.08.2020 - 10:47| Son Güncelleme : 21.08.2020 - 10:59
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