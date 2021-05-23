Cipin çarptığı TIR şarampole yuvarlandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan cipin yandan çarptığı TIR devrildi. TIR’da sıkışan sürücü D.K.’yı itfaiye kurtardı. Yaralı sürücü Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Cip sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
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ntv.com.tr 23.05.2021 - 17:00| Son Güncelleme : 23.05.2021 - 17:43
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