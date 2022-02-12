Çıraklıktan ustalığa uzanan bir yaşam

Düzce'de, 'erkek işi' olarak görülen kaynakçılığı küçük yaşlarda babasından öğrenerek kendisini bu alanda geliştiren 45 yaşındaki Yüksel Gedikli, azmi ve becerisiyle aranan kadın usta oldu. Küçük yaşlarda merak ederek babasından öğrendiği kaynak işçiliğini mesleğe dönüştüren Gedikli, 10 yıldır ekmeğini bu işten çıkarıyor.

Haberler - NTV 12.02.2022 - 17:00 | Son Güncelleme : 12.02.2022 - 17:06

TÜRKİYE HABERLERİ