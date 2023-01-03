Çirkin teklifte bulunan müşteriyi tokatlayarak kovdu
İstanbul Avcılar'da tekel bayii sahibi Bircan Metin, alışveriş yaptıktan sonra kendisine cinsel birliktelik teklifinde bulunan müşteriyi tokatlayarak kovdu. Çikolata alan yabancı uyruklu müşterinin tam çıkarken geri dönerek istismarda bulunduğunu anlatan Metin, ''Dükkandan çıkmasını istedim. Çıkmayınca o sinirle tokat attım ve tartaklayarak dükkandan çıkardım. Polise gidip şikayetçi olduk. Şu an aranıyor'' dedi.
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