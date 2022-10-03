Çoban, koyunlarını ürküten drone’a böyle balta fırlattı

Tokat’ta bir çoban, koyunlarını ürketen drone’a balta fırlattı. Fotoğrafçı Serdal Deniz, Boğalı Yaylası’ndaki hayvanları drone ile görüntülemek istedi. Ancak koyun sürüsü drone’dan korkup dağılmaya başlayınca çoban sinirlendi ve drone’a yanındaki baltayı fırlattı.

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