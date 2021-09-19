Çocuğa forklift kullandırdılar

İstanbul Bayrampaşa'daki iş merkezinde bir çocuk, forklift kullanarak kamyona çuval yükledi. Çocuk sürücü iş makinesiyle yükleme yaparken çevredekilerin müdahale etmeyip izlemeleri dikkat çekti. İş merkezinde çalışan bir kişi, görüntüleri cep telefonuyla kaydederken ‘‘Kaç yaşında çocuk kullanıyor’’ diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

ntv.com.tr 19.09.2021 - 14:37 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 14:43

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