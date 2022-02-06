Çocuğu boğulmaktan mağaza çalışanı kurtardı

İstanbul Beykoz’da nefes borusuna ekmek parçası kaçan çocuğu mağaza çalışanı kurtardı. Kızlarının fenalaştığını gören anne ve baba arabadan inerek çevredekilerden yardım istedi. Caddedeki bir mağazada çalışan Nurgül Arslan, sesler üzerine dışarı çıkıp çocuğu kucağına aldı. ‘‘Heimlich manevrası’’ tekniğiyle çocuğu kurtaran Arslan ‘‘Anne de baba da şoktaydı. Çocuğu istedim ama annesi vermeyince zorla elinden alıp sırtına vurmaya başladım. Çıkmayınca karnına basınç uyguladım’’ dedi. Kontrol amaçlı doktora götürülen küçük çocuğun sağlık durumu iyi…
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