Çocuğu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti

İstanbul Küçükçekmece’de bir kişi, belinden iple bağladığı çocuğa çatıdaki karları temizletti. Karşıdaki apartmanda oturan Eyüp Akhan, çatıda yaşanan o tehlikeli anları cep telefonuyla kaydetti. Çatıdaki adama birkaç kez seslendiğini ancak adamın duymazdan geldiğini anlatan Akhan ‘‘Sabah uyanınca o manzarayla karşılaştık. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Seslendim ama ya duymadılar ya da duymazdan geldiler. Karın tamamını temizleyene kadar devam ettiler’’ dedi.
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