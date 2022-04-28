Çocuğun çatıdaki görüntüleri yürekleri ağza getirdi

İstanbul Sultangazi’de bir çocuk 5 katlı binanın çatısına çıkarak temizlik yaptı. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı o anlarda çocuk, hortumla gider borusunu temizledi. Tehlikeli anları karşı apartmandaki bir komşu cep telefonuyla kaydetti.
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DHA 28.04.2022 - 10:13| Son Güncelleme : 28.04.2022 - 10:21
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