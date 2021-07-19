Çocuğunu tavana asarak döven baba gözaltında

İstanbul Küçükçekmece’de bir babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğü anlar, mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Komşuların ihbarı üzerine mahalleye gelen polis, baba T.Y.’yi gözaltına aldı. Ailenin iki çocuğu ve anne, devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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ntv.com.tr 19.07.2021 - 09:55| Son Güncelleme : 19.07.2021 - 10:01
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