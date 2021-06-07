Çocuğunu kucakladığı gibi kaçtı

Antalya’nın Serik ilçesinde aniden ortaya çıkan fırtına otel bahçesindeki şemsiyeleri uçurdu. Bahçede oturan müşteriler nereye kaçacaklarını şaşırırken bir anne uçan şemsiyeden çocuğunu son anda kurtardı. Olayda yaralanan olmadı.

ntv.com.tr 07.06.2021 - 16:39 | Son Güncelleme : 07.06.2021 - 16:48

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