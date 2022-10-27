Çocuğunun gözü önünde eşini defalarca yumrukladı

İzmit’te boşanma aşamasındaki bir çift, kafede birbirlerine saldırdılar. Üstelik yumruklu kavga çocuklarının gözü önünde yaşandı. Bir ara kadın, çocukla dışarı çıkan kocasının ardından sopayla gitti. Eşini koltuğa ittirerek düşüren adam da, kadının başına defalarca yurmuk attı.
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