Çocuğunun yanında dövüp tükürdü: Şeytan kolunun altına girmiş
İstanbul Zeytinburnu’nda bir adam, eşi olduğu iddia edilen kadını, yanında çocuğu varken, önce önce dövdü, sonra yüzüne tükürdü. Şiddet uygulayan adam kadına ‘‘Şeytan senin kolunun altına girmiş. Uyma şeytana’’ dedi. Mahalle sakinlerinden birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde adamın, ‘‘Gebertirim seni’’ diyerek genç kadının boğazını sıktığı da görülüyor.
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