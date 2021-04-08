Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadın, kendi çocuğuyla kavga eden komşusunun 4 yaşındaki oğlunu dövdü. Aile çocuğunu döven kadından şikayetçi oldu. Anne Keşan ''Çocuğum korkuyor şu anda bahçeye çıkmaya. Beraber gidip beraber geliyoruz. Kadın yine olsa yine yaparım diyor. Bunlar çocuk ama kadın durumun farkında değil.'' dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 08.04.2021 - 14:44| Son Güncelleme : 08.04.2021 - 14:59
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.