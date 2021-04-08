Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadın, kendi çocuğuyla kavga eden komşusunun 4 yaşındaki oğlunu dövdü. Aile çocuğunu döven kadından şikayetçi oldu. Anne Keşan ''Çocuğum korkuyor şu anda bahçeye çıkmaya. Beraber gidip beraber geliyoruz. Kadın yine olsa yine yaparım diyor. Bunlar çocuk ama kadın durumun farkında değil.'' dedi.

NTV 08.04.2021 - 14:44 | Son Güncelleme : 08.04.2021 - 14:59

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