Çocuk çamura saplandı; 'İmdat' çığlığını duyan polis kurtardı

Olay, 3 Nisan Cuma günü saat 16.45 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göktürk'e Kağıthane'den bisikletleriyle gezmeye giden 3 arkadaştan Ç.Y., gölet çevresinde dengesini kaybederek çamura düştü. Belden aşağısı çamura gömülen çocuk kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayınca çevrede devriye görevi yapan Göktürk Polis Merkezi Amirliği polisleri çocuğun 'İmdat' çığlığı atması üzerine durumu fark etti.

POLİSİN DİKKATİYLE KURTARILDI

Polis ekipleri çocuğun bulunduğu noktaya gelerek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve Eyüpsultan Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çamura saplandığı yerden çıkarılan çocuk, sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine ailesine teslim edildi. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.