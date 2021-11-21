Çocuk hırsızın soğukkanlılığı kamerada

İstanbul Zeytinburnu’nda bir kadının sırt çantasından cüzdanını çalan çocuk hırsızın soğukkanlılığı şaşırttı. Kadınla beraber dükkana giren hırsız, içerideki müşterilere aldırmadan cüzdanı çantadan çekip aldı. Kısa süre müşteri gibi raflara bakan hırsız, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti. O sırada raflara bakmaya devam eden kadın, cüzdanının çalındığını fark etmedi.
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