Çocuk sürücü denetimde yakalandı

Corona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ya da karantina uygulanan bölgelerde sıkı denetim yapılıyor, ancak yine de kurallara uymayanlar oluyor. Polisten kaçanlar, çocuk sürücüler, karantina bölgesine girmeye çalışanlar ve kumar oynayanlar bir bir yakalanıyor.

NTV 18.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 09:35

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