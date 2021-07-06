Çocuk tacizcisine meydan dayağı

Bursa'da 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp ara sokakta öptü. Durumu fark eden mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp tekme tokat dövdü. Kanlar içinde bırakılan Murat Ö., polise teslim edildi.

NTV 06.07.2021 - 15:22 | Son Güncelleme : 06.07.2021 - 15:37

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