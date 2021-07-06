Çocuk tacizcisine meydan dayağı

Bursa'da 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp ara sokakta öptü. Durumu fark eden mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp tekme tokat dövdü. Kanlar içinde bırakılan Murat Ö., polise teslim edildi.
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NTV 06.07.2021 - 15:22| Son Güncelleme : 06.07.2021 - 15:37
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