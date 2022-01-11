Çocukken rüyasında gördü: 67 yıldır kırımızı giyiyor
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Nafiye Caz, 67 yıldır kırmızı renk kıyafetler giyiyor. Yörede ‘kırmızılı kadın’ olarak bilinen Caz’ın kırmızı tercihinin nedeni ise çocukken gördüğü bir rüya... 10 yaşındayken rüyasında gördüğü yaşlı ve sakallı kişinin ölene kadar kırmızı kıyafet giymesini söylediğini anlatan Caz ‘‘Öldüğümde kefenim de kırmızı olsun’’ dedi.
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