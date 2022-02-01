Çocuklar batık haldeki gemilerde oyun oynuyor

İstanbul Maltepe sahilindeki hayalet gemiler çocuklar için tehlikeli bir oyun alanına dönüşmüş durumda... Bazı çocukları kayalıkların üzerinden atlayarak batık haldeki gemiye çıkıp oyun oynuyor. Sahilde yürüyüş yapanlar, çocuklar için büyük risk oluşturan batık gemilerin yıllardır kaldırılmamış olmasına tepki gösterdi.
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