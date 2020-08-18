Çocuklar ölümden döndü

İstanbul Avcılar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, park halindeki araca ve bahçe duvarına çarparak durabildi. O sırada sokakta bisiklet süren 3 çocuk ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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NTV 18.08.2020 - 12:55| Son Güncelleme : 18.08.2020 - 13:10
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